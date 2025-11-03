Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин "сильные и умные лидеры, с которыми нельзя шутить"

В ходе беседы журналистка спросила Трампа, с кем ему сложнее иметь дело - Путиным или Си Цзиньпином. В ответ он уклонился от прямого вопроса, описывая, какие лидеры РФ и Китая "серьезные".

"Оба жесткие. Оба умные. Оба, оба очень сильные лидеры. С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не… они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры", - сказал президент США.

Также он ответил, зачем организовал красную дорожку главе Кремля 15 августа, когда встречал его для проведения саммита в штате Аляска.

"Что ж, я расстилаю красную дорожку для всех", - коротко ответил Трамп.