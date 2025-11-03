ua en ru
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин "сильные и умные лидеры, с которыми нельзя шутить"

Понедельник 03 ноября 2025 06:45
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин "сильные и умные лидеры, с которыми нельзя шутить" Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о российском диктаторе Владимире Путине и лидере КНР Си Цзиньпине. Он обоих назвал сильными и умными лидерами, с которыми нельзя шутить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его первое за 5 лет интервью для CBS News.

В ходе беседы журналистка спросила Трампа, с кем ему сложнее иметь дело - Путиным или Си Цзиньпином. В ответ он уклонился от прямого вопроса, описывая, какие лидеры РФ и Китая "серьезные".

"Оба жесткие. Оба умные. Оба, оба очень сильные лидеры. С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не… они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры", - сказал президент США.

Также он ответил, зачем организовал красную дорожку главе Кремля 15 августа, когда встречал его для проведения саммита в штате Аляска.

"Что ж, я расстилаю красную дорожку для всех", - коротко ответил Трамп.

Другие заявления Трампа в свежем интервью для CBS

Напомним, Дональд Трамп рассказал СВS, как ему удалось прекратить восемь мировых конфликтов и почему его метод не срабатывает с Россией.

По его словам, в большинстве случаев он угрожал лидерам воинствующих стран прекращением бизнеса с США путем пошлин. Но поскольку РФ ведет мало бизнеса со Штатами, здесь такая тактика неуместна.

Американский лидер также заявил в интервью, что США не хотят быть единственными, кто не проводит ядерных испытаний. По его словам, Вашингтон планирует тестирование ядерного оружия и при этом Штаты в открытую об этом говорят, в отличия от РФ и Китая.

