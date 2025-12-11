UA

Трамп заявив, що провів жорстку розмову з лідерами ЄС щодо завершення війни в Україні

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в України з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Британії Кіром Стармером у "жорстких формулюваннях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами американського президента, бесіда проходила у "досить жорстких формулюваннях".

"Ми обговорювали Україну у досить жорстких формулюваннях. І побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", - сказав Трамп журналістам.

Він додав, що у сторін виникла "невелика суперечка про людей". Президент США також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч із приводу врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями. Він уточнив, що американська сторона буде присутня на переговорах.

Що передувало

Нагадаємо, вчора лідери Німеччини, Франції та Британії поінформували Дональда Трампа про ситуацію в Україні. Вони заявили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.

Також раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України. Зустріч запланована на 15 грудня.

