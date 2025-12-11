Трамп заявив, що провів жорстку розмову з лідерами ЄС щодо завершення війни в Україні

За словами американського президента, бесіда проходила у "досить жорстких формулюваннях".

"Ми обговорювали Україну у досить жорстких формулюваннях. І побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", - сказав Трамп журналістам.

Він додав, що у сторін виникла "невелика суперечка про людей". Президент США також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч із приводу врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями. Він уточнив, що американська сторона буде присутня на переговорах.