Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності

Війна проти Ірану

Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану 13 червня. Під час ударів було ліквідовано системи ППО і пускові установки іранських ракет. Також було вбито лідерів іранського

США вступили у війну 22 червня, атакувавши ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки були використані протибункерні авіабомби, які має тільки американська армія.

У відповідь Іран 23 завдав символічного удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, що є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході та одночасно є штаб-квартирою Центрального командування США.

Ринки вкрай позитивно відреагували на оголошене Трампом припинення вогню. Зокрема, ціни на нафту впали нижче 70 доларів за барель. Однак ціни поки що вищі, ніж до початку операції Ізраїлю проти Ірану.

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