Нафта впала нижче 70 доларів після заяви Трампа щодо Ірану

Ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Це послабило побоювання з приводу перебоїв поставок з Близького Сходу - ключового регіону нафтовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 2,9%, до 69,40 долара за барель. Раніше котирування падали більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму з 11 червня. WTI подешевшала на 3,0%, до 66,50 долара - це найнижчий рівень з 9 червня.

Умови припинення вогню та реакція інвесторів

За словами Трампа, Іран починає перемир'я негайно, а Ізраїль - через 12 годин. Якщо сторони дотримаються умов, конфлікт офіційно завершиться через добу. Перемир'я стало фіналом 12-денного протистояння.

"Якщо домовленості будуть виконані, ринок нафти може повернутися до нормального стану", - зазначила аналітик Priyanka Sachdeva з Phillip Nova.

Наслідки для світового ринку нафти

Іран - третій за обсягами виробник нафти в ОПЕК. Зниження напруженості дасть змогу Тегерану наростити експорт і стабілізувати поставки, що важливо для світових цін. Напередодні обидві нафтові марки втратили понад 7% після зростання до п'ятимісячних максимумів на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану.

Трейдери побоювалися, що ситуація вплине на рух через Ормузьку протоку - вузький і стратегічно важливий морський шлях між Іраном і Оманом. Через неї щодня проходить від 18 до 19 млн барелів нафти і нафтопродуктів - майже п'ята частина світового споживання.