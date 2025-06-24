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Нафта впала нижче 70 доларів після заяви Трампа щодо Ірану

Іран, Вівторок 24 червня 2025 08:16
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Нафта впала нижче 70 доларів після заяви Трампа щодо Ірану Фото: Ціни на нафту обвалилися нижче 70 доларів ( (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Це послабило побоювання з приводу перебоїв поставок з Близького Сходу - ключового регіону нафтовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 2,9%, до 69,40 долара за барель. Раніше котирування падали більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму з 11 червня. WTI подешевшала на 3,0%, до 66,50 долара - це найнижчий рівень з 9 червня.

Умови припинення вогню та реакція інвесторів

За словами Трампа, Іран починає перемир'я негайно, а Ізраїль - через 12 годин. Якщо сторони дотримаються умов, конфлікт офіційно завершиться через добу. Перемир'я стало фіналом 12-денного протистояння.

"Якщо домовленості будуть виконані, ринок нафти може повернутися до нормального стану", - зазначила аналітик Priyanka Sachdeva з Phillip Nova.

Наслідки для світового ринку нафти

Іран - третій за обсягами виробник нафти в ОПЕК. Зниження напруженості дасть змогу Тегерану наростити експорт і стабілізувати поставки, що важливо для світових цін. Напередодні обидві нафтові марки втратили понад 7% після зростання до п'ятимісячних максимумів на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану.

Трейдери побоювалися, що ситуація вплине на рух через Ормузьку протоку - вузький і стратегічно важливий морський шлях між Іраном і Оманом. Через неї щодня проходить від 18 до 19 млн барелів нафти і нафтопродуктів - майже п'ята частина світового споживання.

Ціни на бензин в Україні

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Конфлікт в Ірані призвів до зростання світових цін на нафту і підвищення вартості на АЗС в Україні. З початку місяця бензин А-95 подорожчав на 3,88 гривень до 58,44 гривень за літр, дизель - на 3,02 гривень до 55,56 гривень за літр.

Конфлікт в Ірані також загрожує світовій економіці, що може позначитися і на Україні.

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