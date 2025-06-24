Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу

Война против Ирана

Израиль атаковал военные объекты Ирана 13 июня. В ходе ударов были ликвидированы системы ПВО и пусковые установки иранских ракет. Также были убиты лидеры иранского

США вступили в войну 22 июня, атаковав ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки были использованы противобункерные авиабомбы, которые имеет только американская армия.

В ответ Иран 23 нанес символический удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и одновременно является штаб-квартирой Центрального командования США.

Рынки крайне положительно отреагировали на объявленное Трампом прекращение огня. В частности, цены на нефть рухнули ниже 70 долларов за баррель. Однако цены пока выше, чем до начала операции Израиля против Ирана.

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