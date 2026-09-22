Трамп заявил, что может снова встретиться с Путиным
Американский президент Дональд Трамп не исключает, что проведет еще одну встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал президент США.
Напомним, сегодня во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".
Отметим, по прибытии на Генассамблею ООН американский лидер также обратился к главе Кремля. На вопрос журналиста о том, какое послание он хотел передать российскому диктатору, Трамп ответил: "Остановите войну".
Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что с помощью Трампа войну в Украине удастся завершить к зиме.
Все, что известно о встрече президентов Украины и США - читайте в материале РБК-Украина.