Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та РФ

Обмін у форматі "1000 на 1000"

16 травня Київ та Москва провели перші прямі переговори за останні три роки. Зустріч делегацій відбулась на території турецького Стамбулу. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу віч-на-віч.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Під час переговорів сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Лише вчора, 22 травня, у Кремлі заявляли, що реалізація обміну потребує часу, втім, Київ та Москва зацікавлені якнайшвидше втілити її в життя.

Того ж дня Зеленський провів нараду щодо обміну. За його словами, під час неї аналізувались списки, які подала російська сторона.

Зокрема у Росії один із депутатів Державної думи стверджував, що провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" за один день є неможливо, у зв'язку з чим його можуть розбити на декілька етапів.

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