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Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах з Гарріс

Середа 11 вересня 2024 15:48
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Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах з Гарріс Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кандидат у президенти США Дональд Трам заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалю Гарріс. Сам Трамп вважає, що виграв минулі дебати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах", - заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були "сфальсифіковані".

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями", - сказав Трамп.

Дебати Гарріс і Трампа

В ніч на 11 вересня у Сполучених Штатах пройшли дебати між кандидатами у президенти США - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Як свідчать зібрані дані соцопитувань - дебати виграла Камала Гарріс.

Під час дебатів Трамп та Гарріс обговорювали в основному внутрішні питання Штатів. Однак під час міжнародного блоку більшість часу була присвячена Україні. Зокрема Трамп не дав відповіді на питання про завершення війни в Україні. У відповідь Гарріс звинуватила його у підігруванні Володимиру Путіну.

Детальніше про дебати - за посиланням.

Варто заважити, що після цих дебатів команда Камали Гарріс заявила, що хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом.

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