Дебати Трампа і Гарріс: опитування CNN визначило переможця

За результатами опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп.

Відповідні результати опитування були оголошені у прямому ефірі каналу.

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Гарріс і Трампом 10 вересня (вночі 11-го за Києвом), стверджують, що віце-президентка показала кращий результат, згідно з опитуванням CNN серед спостерігачів за дебатами, проведеним SSRS.

Між тим перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат виглядатиме краще: 50% на користь Гарріс, а 50% - на користь Трампа.

Спостерігачі за дебатами в опитуванні показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.

Методологія опитування

Опитування CNN було проведено за допомогою текстових повідомлень із 605 зареєстрованими виборцями в США, які сказали, що вони спостерігали за дебатами, і результати опитування відображають лише погляди спостерігачів за дебатами.

Респонденти були набрані для участі перед дебатами та були відібрані шляхом опитування членів SSRS Opinion Panel, національної репрезентативної групи, набраної за допомогою методів вибірки на основі ймовірностей.

Результати для повної вибірки спостерігачів за дебатами мають похибку вибірки +/- 5,3 відсоткових пункти.

В публікації CNN зазначається, що результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які долучилися до нього, і не відображають погляди всієї громадськості.