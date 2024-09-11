Трамп заявил, что не намерен участвовать в новых теледебатах с Гаррис

Кандидат в президенты США Дональд Трам заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своей оппоненткой Камалью Гаррис. Сам Трамп считает, что выиграл прошлые прения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Когда вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в еще одних дебатах", - заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что Гаррис якобы получил вопрос заранее перед президентскими дебатами на ABC. По его мнению, дебаты были "сфальсифицированы".

"У них было сфальсифицировано шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете ли, она, кажется, ужасно знакома с вопросами", - сказал Трамп.