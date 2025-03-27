Трамп заявив, що хусити після ударів США зазнали великих втрат і хочуть тепер миру

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив 15 березня, що Сполучені Штати почали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Це була спроба відкрити міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі, які місяцями обстрілювали хусити, а також сигнал Ірану з приводу прагнення Трампа укласти ядерну угоду.

"Сьогодні я віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів Хуті в Ємені. Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", - йшлося в пості президента США.

Наступного дня радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що удари Вашингтона були націлені і зрештою знищили кількох лідерів хуситів, яких підтримує Іран.

У відповідь єменські хусити пообіцяли помститися, і атакували американський авіаносець USS Harry S Truman у Червоному морі. Бригадний генерал хуситів Яхья Сарій оголосив про це 16 березня. Через деякий час, в інші дні, єменські хусити теж стверджували про атаку по американському авіаносцю.

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