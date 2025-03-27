Трамп заявил, что хуситы после ударов США понесли большие потери и хотят теперь мира

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 15 марта, что Соединенные Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. Это была попытка открыть международные судоходные пути в Красном море, которые месяцами обстреливались хуситами, а также сигнал Ирану по поводу стремления Трампа заключить ядерную сделку.

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов Хути в Йемене. Они ведут неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - говорилось в посте президента США.

На следующий день советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что удары Вашингтона были нацелены и в конечном итоге уничтожили нескольких лидеров поддерживаемых Ираном хуситов.

В ответ йеменские хуситы пообещали отомстить, и атаковали американский авианосец USS Harry S Truman в Красном море. Бригадный генерал хуситов Яхья Сарий объявил об этом 16 марта. Через некоторое время, в другие дни, йеменские хуситы тоже утверждали об атаке по американскому авианосцу.

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