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Хусити обіцяють помститися після ударів США по Ємену

Неділя 16 березня 2025 17:11
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Хусити обіцяють помститися після ударів США по Ємену Фото: хусити обіцяють ще більшу ескалацію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора США почали завдавати масштабних ударів по хуситах у Ємені після їхніх атак на кораблі в Червоному морі. Угруповання зі свого боку обіцяє помститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати масштабних військових ударів по єменських хуситах, які підтримуються Іраном. Це сталося після серії атак угруповання на кораблі в Червоному морі.

За даними міністерства охорони здоров'я хуситів, унаслідок атак щонайменше 31 людина загинула і 101 отримала поранення після авіаударів США. Представник повстанців повідомив NBC News, що угруповання відповість ще "більшою ескалацією".

"Ми відповімо на нещодавню ескалацію подальшою ескалацією. Наша відповідь не буде відкладена", - заявив Наср ед-Дін Амер, представник хуситів.

NBC також зазначає, що атака США також сталася за кілька днів після того, як хусити заявили, що відновлять атаки на ізраїльські судна, що відпливають від Ємену, у відповідь на останню блокаду Ізраїлю в Газі, яка зупинила потік допомоги в анклав.

Трамп зі свого боку, віддаючи наказ про атаки, попередив Іран, щоб той припинив підтримку повстанських груп у відповідь, і пообіцяв притягнути країну до "повної відповідальності" за дії її довіреного угруповання хуситів. Зокрема, Тегеран підтримує хуситів грошима, навчанням і спорядженням.

Нагадаємо, що в заяві іранським державним ЗМІ, командувач Корпусом вартових ісламської революції Хоссейн Садамі заявив, що Іран "відреагує рішуче та руйнівно" на будь-якого ворога, який втілить погрози в життя.

Однак Садамі також дистанціював Іран від хуситів, наголосивши, що угруповання ухвалювало свої рішення незалежно.

"Ісламська Республіка Іран не відіграє жодної ролі у формуванні національної або оперативної політики будь-якої групи фронту опору", - сказав він.

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