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Удари США по Ємену знищили кілька лідерів хуситів, - Волц

Неділя 16 березня 2025 17:46
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Удари США по Ємену знищили кілька лідерів хуситів, - Волц Фото: радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора США завдали масштабних авіаударів по хуситах у Ємені за їхні атаки на кораблі в Червоному морі. Удари Вашингтона були націлені і в кінцевому підсумку знищили кількох лідерів підтримуваних Іраном хуситів.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Представник Білого дому зазначив, що останні удари відрізняються від незліченних ударів, які були завдані за часів колишнього президента США Джо Байдена.

"Це була переважна відповідь, яка фактично була націлена на кількох лідерів хуситів і знищила їх. І різниця тут у тому, що, по-перше, ми переслідуємо керівництво хуситів, а по-друге, покладаємо відповідальність на Іран", - сказав Волц.

Нагадаємо, що на авіаудари відреагував представник хуситів Наср ед-Дін Амер. Він заявив, що угруповання відповість ще більшою ескалацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що і в Ірані відреагували на дії Вашингтона. За словами головного командувача Корпусу вартових Ісламської революції, Хоссейна Саламі, хусити діють незалежно і ухвалюють власні стратегічні та військові рішення.

"Ми попереджаємо наших ворогів, що Іран відповість рішуче і руйнівно, якщо вони виконають свої погрози", - додав він у коментарі державним ЗМІ.

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