Трамп заявив, що не хоче продовження перемир'я з "повністю розгромленим" Іраном

"Ми виграли війну… Ми ж їх повністю розгромили - і в військовому плані, і в інших аспектах. А під "іншими аспектами" я маю на увазі, якби ви могли почути наші розмови з ними… Ми здобули перемогу. Якби ми пішли звідси прямо зараз, їм знадобилося б двадцять років, щоб все відбудувати", - заявив президент США.

У Трампа також запитали, чи не хотів би він продовжити припинення вогню з Іраном, якщо "ситуація розвиватиметься позитивно".

"Я не хочу цього робити. У нас немає стільки часу", - наголосив американський президент.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном, який завершився в Ісламабаді (Пакистан) 12 квітня, не приніс значущих результатів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що переговори тривали понад 21 годину, але сторони не змогли досягти угоди, оскільки Тегеран не надав твердих гарантій відмови від розробки ядерної зброї.