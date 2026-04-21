Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп заявил, что не хочет продолжения перемирия с "полностью разгромленным" Ираном

18:56 21.04.2026 Вт
2 мин
Президент США в очередной раз сообщил о победе в войне
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет продолжения перемирия с Тегераном. Он также в очередной раз отметил, что США "полностью разгромили" Иран.

Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа прозвучали в интервью CNBC.

Читайте также: Трамп сорвал сделку с Ираном, комментируя ее в соцсетях

"Мы выиграли войну... Мы же их полностью разгромили - и в военном плане, и в других аспектах. А под "другими аспектами" я имею в виду, если бы вы могли услышать наши разговоры с ними... Мы одержали победу. Если бы мы ушли отсюда прямо сейчас, им понадобилось бы двадцать лет, чтобы все отстроить", - заявил президент США.

У Трампа также спросили, не хотел бы он продлить прекращение огня с Ираном, если "ситуация будет развиваться положительно".

"Я не хочу этого делать. У нас нет столько времени", - подчеркнул американский президент.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, первый раунд переговоров между США и Ираном, который завершился в Исламабаде (Пакистан) 12 апреля, не принес значимых результатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что переговоры продолжались более 21 часа, но стороны не смогли достичь соглашения, поскольку Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

Вчера в Тегеране заявили, что Иран не будет участвовать в очередном раунде переговоров с США. Также Трамп сказал, что продолжение двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет заблокирован до заключения соглашения.

Однако уже сегодня Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном. Ожидается, что к переговорам также присоединятся посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

