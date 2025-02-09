Трамп заявив, що не "бомбитиме" Іран

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Трампа американському виданню The New York Post.
Під час перельоту на борту літака американський президент розповів журналістам, що "хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду щодо неядерної продукції".
"Я б віддав перевагу цьому, ніж розбомбити його до біса.... Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати. Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", - сказав Трамп.
При цьому президент США не став розкривати подробиці будь-яких потенційних переговорів з Іраном.
"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони справді будуть щасливі", - висловився Трамп та додав, що він "б сказав їм, що домовиться".
Він також не уточнив, що збирається запропонувати Ірану натомість, проте наголосив, що не планує авіаудари по іранській території.
"Я не буду їх бомбити", - заявив американський президент.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Він також розповів, що повідомлення про те, що "Штати, працюючи спільно з Ізраїлем, збираються рознести Іран "в пух і прах" - сильно перебільшені".
Варто нагадати, що такий "ядерний" договір США та Іран вже підписували в 2015 році, але під час свого першого президентського терміну Трамп у 2018 році вивів Штати з угоди.
Додамо, 4 лютого видання Axios писало, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з Трампом попросить зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану.
Тоді ж з'явилася інформація про те, що Трамп вирішив підписати директиву про "максимальний тиск" на Іран. За даними західних ЗМІ, метою є бажання позбавити Тегеран усіх шляхів до створення ядерної зброї та протистояти його "згубному впливу" на Близькому Сході.
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