Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран, - Sky News

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 4 лютого, підпише меморандум про "максимальний тиск" на Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Очікується введення нових санкцій, а також застосування заходів проти тих, хто вже порушує наявні обмеження.

За словами американського чиновника, мета Трампа - позбавити Іран усіх шляхів до створення ядерної зброї та протистояти його "згубному впливу" на Близькому Сході.

Санкції проти Ірану

Нагадаємо, ще до своєї інавгурації президент США Дональд Трамп заявляв, що планує посилювати санкції проти Ірану.

Раніше адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запровадила новий пакет санкцій проти 35 організацій і суден. Вони, за даними Міністерства фінансів США, беруть участь у транспортуванні нелегальної іранської нафти.

Тим часом Європейський Сою ввів санкції проти Ірану через постачання ракет Росії.

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