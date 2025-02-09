Трамп заявил, что не будет "бомбить" Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном вооружении. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Трампа американскому изданию The New York Post.
Во время перелета на борту самолета американский президент рассказал журналистам, что "хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение относительно неядерной продукции".
"Я бы предпочел это, чем разбомбить его к черту.... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", - сказал Трамп.
При этом президент США не стал раскрывать подробности каких-либо потенциальных переговоров с Ираном.
"Я мог бы сказать то, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы", - высказался Трамп и добавил, что он "бы сказал им, что договорится".
Он также не уточнил, что собирается предложить Ирану взамен, однако подчеркнул, что не планирует авиаудары по иранской территории.
"Я не буду их бомбить", - заявил американский президент.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Он также рассказал, что сообщения о том, что "Штаты, работая совместно с Израилем, собираются разнести Иран "в пух и прах" - сильно преувеличены".
Стоит напомнить, что такой "ядерный" договор США и Иран уже подписывали в 2015 году, но в свой первый президентский срок Трамп в 2018 году вывел Штаты из соглашения.
4 февраля издание Axios писало, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом попросит оружие для ударов по ядерным объектам Ирана.
Тогда же появилась информация о том, что Трамп решил подписать директиву о "максимальном давлении" на Иран. По данным западных СМИ, целью является желание лишить Тегеран всех путей к созданию ядерного оружия и противостоять его "губительному влиянию" на Ближнем Востоке.
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