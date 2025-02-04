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Нетаньяху попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану, - Axios

Вівторок 04 лютого 2025 16:08
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Нетаньяху попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану, - Axios Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Глава ізраїльського уряду може попросити зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, Трамп і Нетаньяху обговорять ядерну програму Ірану. Президент США хоче укласти з Тегераном угоду, яка зробить непотрібними військові дії Ізраїлю.

Але, за даними Axios, Нетаньяху хотів би отримати від Трампа гарантії, що в разі, якщо дипломатія з Іраном не спрацює, Ізраїль отримає американську зброю для ударів по іранських ядерних об'єктах.

Також видання уточнює, що на переговорах, імовірно, буде порушено питання нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Ядерна програма Ірану

Нагадаємо, раніше The New York Times писала про те, що команда іранських учених вивчає швидкий варіант створення ядерної зброї.

Вони шукають шлях, який дасть їм змогу перетворити запаси ядерного палива на ядерну зброю протягом кількох місяців, а не за рік чи більше.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон попереджав, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.

На його думку, Іран є викликом для безпеки Європи та одним із найбільших стратегічних викликів.

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Нетаньяху Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп Ядерна зброя
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