Трамп заявил, что не будет "бомбить" Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном вооружении. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.

Во время перелета на борту самолета американский президент рассказал журналистам, что "хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение относительно неядерной продукции".

"Я бы предпочел это, чем разбомбить его к черту.... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", - сказал Трамп.

При этом президент США не стал раскрывать подробности каких-либо потенциальных переговоров с Ираном.

"Я мог бы сказать то, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы", - высказался Трамп и добавил, что он "бы сказал им, что договорится".

Он также не уточнил, что собирается предложить Ирану взамен, однако подчеркнул, что не планирует авиаудары по иранской территории.

"Я не буду их бомбить", - заявил американский президент.