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Трамп заявив про підготовку США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни

10:22 06.08.2026 Чт
2 хв
Чому її раптово вирішили скасувати?
aimg Юлія Капітонова
Трамп заявив про підготовку США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США планували здійснити на Іран наймасштабнішу атаку з часів Другої світової війни. Попри це, її вирішили скасувати.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

На переконання очільника Білого дому, Іран "поважає американців".

Водночас він додав, що Сполученим Штатам доводиться "вибивати всю дурість" з іранського режиму.

На цьому тлі Трамп запевнив, що хотів би укласти угоду з Тегераном, оскільки не хоче загибелі невинних людей.

"Ми вибиваємо з них усю дурість. Але я волів би укласти угоду, тому що не хочу вбивати людей. Проте в певний момент ми готувалися до наймасштабнішої атаки з усіх, а протягом останніх кількох місяців завдавали по них дуже потужних ударів. Ми були повністю готові до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни", - запевнив Трамп.

За словами президента США, цю атаку скасували після того, як представники іранського режиму особисто зателефонували йому та попросили не починати її.

"І вони зателефонували мені та сказали: "Будь ласка, не робіть цього, давайте поговоримо". А потім вони заявляють: "Ми ніколи цього не говорили". Знаєте що? Фейкові ЗМІ знають, що вони справді це говорили", - стверджує Трамп.

Очільник Білого дому також додав, що переговори з Тегераном тривають, однак він не знає, як далі розвиватимуться події.

Нагадаємо, нещодавно Іран пригрозив атакувати країни Перської затоки, якщо США знову відновлять удари на Близькому Сході.

Також ми писали, що Трамп анонсував відкриття Ормузько протоки.

Окрім того, стало відомо, чому спалахнув конфлікт між президентом США та главою Пентагону.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
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