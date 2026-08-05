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Трамп анонсував, що Ормузька протока незабаром буде відкрита

08:18 05.08.2026 Ср
2 хв
Що сказав Трамп про протоки на Близькому Сході?
aimg Едуард Ткач
Трамп анонсував, що Ормузька протока незабаром буде відкрита Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд заявив, що незабаром усі протоки на Близькому Сході закриті після війни з Іраном знову будуть відкриті. За його словами, це може статися або після переговорів або після удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

За словами Трампа, США готували найпотужнішу атаку по Ірану, однак. Тегеран нібито звернувся до Вашингтона із запитом про переговори.

"Протоки дуже скоро будуть відкриті. Або по них (по Ірану - ред.) завдадуть дуже сильний удар, і тоді протоки будуть відкриті. Ми готували найпотужнішу атаку - найбільшу з часів Другої світової війни. І вони зателефонували мені і дуже ввічливо сказали: "Будь ласка, ми можемо поговорити?"... А. я. Давайте доведемо справу до кінця", – сказав Трамп.

Тут у цьому контексті глава Білого знову повторював свою тезу, що нібито не матиме ядерної зброї. Як стверджує Трамп, Тегеран не зможе його отримати, і це буде оформлено офіційно.

"Якщо вони знову відмовляться від своїх зобов'язань, їм кінець? Що ж, якщо вони знову відмовляться, по них завдадуть дуже сильного удару. Вони це знають. Вони це розуміють. У мене немає вибору. У них не може бути ядерної зброї. Все дуже просто", - наголосив президент США.

Що передувало

Нагадаємо, за кілька годин до цього у виданні Axios з’явилася стаття, в якій йдеться про те, що США вже сьогодні мають намір оголосити про угоду з Іраном, яка знову відкриє Ормузьку протоку.

При цьому, як уточнюється, сам документ буде тимчасовим - на 60 днів - і укладений між Оманом та Іраном. Причому угода міститиме низку умов, які задовольнять деякі вимоги Тегерана щодо контролю над протокою.

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