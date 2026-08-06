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Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны

10:22 06.08.2026 Чт
2 мин
Почему ее решили отменить?
aimg Юлия Капитонова
Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США планировали нанести по Ирану самый масштабный удар со времен Второй мировой войны. Однако в итоге его решили отменить.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По убеждению главы Белого дома, Иран "уважает американцев".

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам приходится "выбивать всю дурь" из иранского режима.

На этом фоне Трамп заверил, что хотел бы заключить соглашение с Тегераном, поскольку беспокоится из-за гибели невинных людей.

"Мы выбиваем из них всю дурь. Но я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Однако в определенный момент мы готовились к самой масштабной атаке из всех, а в течение последних нескольких месяцев наносили по ним очень мощные удары. Мы были полностью готовы к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны", - заверил Трамп.

По словам президента США, эту атаку отменили после того, как представители иранского режима лично позвонили ему по телефону и попросили не начинать ее.

"И они позвонили мне и сказали: "Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим". А потом они заявляют: "Мы никогда этого не говорили". Знаете что? Фейковые СМИ знают, что они действительно это говорили", - утверждает Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, однако он не знает, как будут дальше развиваться события.

Напомним, недавно Иран пригрозил атаковать страны Персидского залива, если США снова возобновят удары на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива.

Кроме того, стало известно, почему вспыхнул конфликт между президентом США и главой Пентагона.

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