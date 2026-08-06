Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны

США планировали нанести по Ирану самый масштабный удар со времен Второй мировой войны. Однако в итоге его решили отменить.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times .

По убеждению главы Белого дома, Иран "уважает американцев".

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам приходится "выбивать всю дурь" из иранского режима.

На этом фоне Трамп заверил, что хотел бы заключить соглашение с Тегераном, поскольку беспокоится из-за гибели невинных людей.

"Мы выбиваем из них всю дурь. Но я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Однако в определенный момент мы готовились к самой масштабной атаке из всех, а в течение последних нескольких месяцев наносили по ним очень мощные удары. Мы были полностью готовы к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны", - заверил Трамп.

По словам президента США, эту атаку отменили после того, как представители иранского режима лично позвонили ему по телефону и попросили не начинать ее.

"И они позвонили мне и сказали: "Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим". А потом они заявляют: "Мы никогда этого не говорили". Знаете что? Фейковые СМИ знают, что они действительно это говорили", - утверждает Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, однако он не знает, как будут дальше развиваться события.