Трамп заявив про "останній шанс" для Ірану підписати хорошу угоду

"Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду", - сказав він про Іран.

За словами президента США, переговорний процес між країнами вже триває.

"Ми зараз ведемо переговори на прохання Ірану, за підтримки Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, а також інших", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу переговорів з Іраном. За його словами, Вашингтон вирішив зробити ставку на дипломатію та відмовитися від нових ударів по Ісламській Республіці.

Також Трамп заявив, що Іран за підтримки низки країн Близького Сходу звернувся до США із закликом не завдавати нових ударів по його території.