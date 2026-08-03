Трамп заявил о "последнем шансе" для Ирана подписать хорошее соглашение

У Тегерана есть "последний шанс" заключить соглашение с США. В настоящее время стороны ведут переговоры по содействию стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме.
"Это их последний шанс подписать хорошее соглашение", - сказал он об Иране.
По словам президента США, переговорный процесс между странами уже продолжается.
"Мы сейчас ведем переговоры по просьбе Ирана, при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также других", - подчеркнул Трамп.
Напомним, Дональд Трамп сообщил о начале нового этапа переговоров с Ираном. По его словам, Вашингтон решил сделать ставку на дипломатию и отказаться от новых ударов по Исламской Республике.
Также Трамп заявил, что Иран при поддержке ряда стран Ближнего Востока обратился в США с призывом не наносить новые удары по его территории.
В то же время американский президент обвинил Тегеран в "двуличности". По его словам, иранские власти продолжают делать противоречивые заявления и не спешат заключать мирное соглашение с США.
В частности, американский лидер отметил, что Иран сначала "умоляет" о встрече, после чего начинаются переговоры. В то же время Тегеран, по словам Трампа, заявляет, что не ведет никаких обсуждений.