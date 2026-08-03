RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп заявил о "последнем шансе" для Ирана подписать хорошее соглашение

21:49 03.08.2026 Пн
2 мин
Переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются при поддержке ряда стран
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

У Тегерана есть "последний шанс" заключить соглашение с США. В настоящее время стороны ведут переговоры по содействию стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме.

"Это их последний шанс подписать хорошее соглашение", - сказал он об Иране.

По словам президента США, переговорный процесс между странами уже продолжается.

"Мы сейчас ведем переговоры по просьбе Ирана, при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также других", - подчеркнул Трамп.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о начале нового этапа переговоров с Ираном. По его словам, Вашингтон решил сделать ставку на дипломатию и отказаться от новых ударов по Исламской Республике.

Также Трамп заявил, что Иран при поддержке ряда стран Ближнего Востока обратился в США с призывом не наносить новые удары по его территории.

В то же время американский президент обвинил Тегеран в "двуличности". По его словам, иранские власти продолжают делать противоречивые заявления и не спешат заключать мирное соглашение с США.

В частности, американский лидер отметил, что Иран сначала "умоляет" о встрече, после чего начинаются переговоры. В то же время Тегеран, по словам Трампа, заявляет, что не ведет никаких обсуждений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний восток