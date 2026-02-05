Трамп заявив про "фінішну пряму" у врегулюванні війни в Україні

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та РФ. Головним результатом діалогу став новий обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою після чотиримісячної паузи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія проведуть третій раунд переговорів. За його словами, нова зустріч має відбутися вже найближчим часом.

Попередні переговори в ОАЕ відбулися 23-24 січня. Україна, РФ і США провели першу тристоронню зустріч, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.

Джерела РБК-Україна розповіли, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведенню військ з Донбасу, але Київ не поступається.

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.

Крім того, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Трамп чітко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що він не мав права нападати на Україну.