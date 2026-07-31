Трамп заявив про домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС у Газі

Рада миру для Гази досягла історичної домовленості про повне роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Truth Social президента США Дональда Трампа.
Трамп назвав угоду про роззброєння "важливою віхою" у виконанні плану з 20 пунктів, оголошеного минулого року після домовленості про припинення вогню, укладеної в жовтні за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту й згодом схваленої ООН.
"Угода буде реалізована ретельно структурованими етапами", - написав президент у Truth Social.
За словами Трампа, у міру завершення роззброєння ізраїльські війська виведуть із сектора, а Міжнародні сили стабілізації працюватимуть із новою палестинською поліцією, аби взяти на себе відповідальність за безпеку Гази для її мешканців і сусідів.
"Газа нарешті опиниться в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу", - додав він.
Станом на момент публікації ані Ізраїль, ані ХАМАС ще не прокоментували заяву американського президента.
Нагадаємо, ідея повного роззброєння ХАМАС обговорювалась ще навесні. У травні Рада миру при Трампі готувала 15-пунктний план роззброєння угруповання, який у Вашингтоні вважали необхідною умовою для відбудови сектора Гази.
До цього перемовини між ХАМАС і Радою миру щодо припинення вогню опинялись під загрозою зриву через суперечки навколо роззброєння угруповання та переходу до другого етапу мирної угоди.
ХАМАС вимагав повного виконання першого етапу домовленостей, виведення ізраїльських військ із Гази та гарантій створення незалежної палестинської держави, тоді як Ізраїль відмовлявся змінювати позицію і заявляв про намір зберегти військову присутність на стратегічних ділянках сектора.