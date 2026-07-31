Трамп заявив про домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС у Газі

Що саме оголосив Трамп

Трамп назвав угоду про роззброєння "важливою віхою" у виконанні плану з 20 пунктів, оголошеного минулого року після домовленості про припинення вогню, укладеної в жовтні за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту й згодом схваленої ООН.

"Угода буде реалізована ретельно структурованими етапами", - написав президент у Truth Social.

Що передбачає план далі

За словами Трампа, у міру завершення роззброєння ізраїльські війська виведуть із сектора, а Міжнародні сили стабілізації працюватимуть із новою палестинською поліцією, аби взяти на себе відповідальність за безпеку Гази для її мешканців і сусідів.

"Газа нарешті опиниться в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу", - додав він.

Чи відреагували сторони конфлікту

Станом на момент публікації ані Ізраїль, ані ХАМАС ще не прокоментували заяву американського президента.