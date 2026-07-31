Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС в Газе

Что именно объявил Трамп

Трамп назвал соглашение о разоружении "важной вехой" в выполнении плана из 20 пунктов, объявленного в прошлом году после договоренности о прекращении огня, заключенного в октябре при посредничестве США, Катара, Турции и Египта и впоследствии одобренной ООН.

"Соглашение будет реализовано тщательно структурированными этапами", - написал президент в Truth Social.

Что предполагает план дальше

По словам Трампа, по мере завершения разоружения израильские войска будут выведены из сектора, а Международные силы стабилизации будут работать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газа для ее жителей и соседей.

"Газа наконец-то окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу", - добавил он.

Отреагировали ли стороны конфликта

На момент публикации ни Израиль, ни ХАМАС еще не прокомментировали заявление американского президента.