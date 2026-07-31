RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС в Газе

02:32 31.07.2026 Пт
2 мин
Следующим шагом должен стать вывод израильских войск из сектора
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Совет мира для Газы достиг исторической договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Truth Social президента США Дональда Трампа.

Что именно объявил Трамп

Трамп назвал соглашение о разоружении "важной вехой" в выполнении плана из 20 пунктов, объявленного в прошлом году после договоренности о прекращении огня, заключенного в октябре при посредничестве США, Катара, Турции и Египта и впоследствии одобренной ООН.

"Соглашение будет реализовано тщательно структурированными этапами", - написал президент в Truth Social.

Что предполагает план дальше

По словам Трампа, по мере завершения разоружения израильские войска будут выведены из сектора, а Международные силы стабилизации будут работать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газа для ее жителей и соседей.

"Газа наконец-то окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу", - добавил он.

Отреагировали ли стороны конфликта

На момент публикации ни Израиль, ни ХАМАС еще не прокомментировали заявление американского президента.

Напомним, идея полного разоружения ХАМАС обсуждалась еще весной. В мае Совет мира при Трампе готовил 15-пунктный план разоружения группировки, который в Вашингтоне считали необходимым условием для восстановления сектора Газа.

До этого переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня оказывались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второму этапу мирного соглашения.

ХАМАС требовал полного выполнения первого этапа договоренностей, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства, в то время как Израиль отказывался менять позицию и заявлял о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках сектора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХАМАССектор ГазаДональд ТрампИзраильБлижний восток