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Трамп заявил, что не знал об угрозе коронавируса прошлой осенью

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:14
Трамп заявил, что не знал об угрозе коронавируса прошлой осенью
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Американский президент назвал обнародованную информацию фейком

Президент США Дональд Трамп назвал неправдивой информацию журналистов о том, что американская разведка предупреждала его в ноябре 2019 года об угрозе вспышки коронавируса в китайском Ухане. Об этом Трамп заявил в Twitter.

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах заявила, что Трамп был уведомлен о последствиях глобальной вспышки коронавируса еще прошлой осенью.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту неправдивую историю!" - написал Трамп.Трамп заявил, что не знал об угрозе коронавируса прошлой осенью

Отметим, что почти аналогичную информацию несколько дней назад обнародовал The Washington Post, за исключением даты предупреждения. Так, по данным издания, разведка США впервые предупредила Трампа о вспышке коронавируса 3 января. При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.

На данный момент в Штатах зафиксировано больше 466 тыс. случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 16,7 тыс. американцев.

Также РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп считает "хорошим результатом" количество смертей от COVID-19 в США на уровне от 100 до 200 тысяч человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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