Трамп заявил, что не знал об угрозе коронавируса прошлой осенью

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Американский президент назвал обнародованную информацию фейком

Президент США Дональд Трамп назвал неправдивой информацию журналистов о том, что американская разведка предупреждала его в ноябре 2019 года об угрозе вспышки коронавируса в китайском Ухане. Об этом Трамп заявил в Twitter.

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах заявила, что Трамп был уведомлен о последствиях глобальной вспышки коронавируса еще прошлой осенью.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту неправдивую историю!" - написал Трамп.

Отметим, что почти аналогичную информацию несколько дней назад обнародовал The Washington Post, за исключением даты предупреждения. Так, по данным издания, разведка США впервые предупредила Трампа о вспышке коронавируса 3 января. При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.

На данный момент в Штатах зафиксировано больше 466 тыс. случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 16,7 тыс. американцев.

Также РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп считает "хорошим результатом" количество смертей от COVID-19 в США на уровне от 100 до 200 тысяч человек.