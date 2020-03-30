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Трамп рассказал, сколько американцев умрет от коронавируса при хорошем сценарии

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 05:46
Трамп рассказал, сколько американцев умрет от коронавируса при хорошем сценарии
Фото: Дональд Трамп (facebook.cum/POTUS)

По некоторым прогнозам,  количество жертв коронавируса в США может достичь 2,2 млн человек

По мнению президента США Дональда Трампа, если в стране от коронавируса COVID-19 умрет от 100 до 200 тысяч американцев, - это будет хорошим результатом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.

Трамп отметил, что, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения болезни, то, по некоторым прогнозам, количество жертв коронавируса могло достичь 2,2 миллиона человек.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", - сказал президент США.

Напомним, Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США в течение двух недель. Он также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.

Как известно, в мире зарегистрировано 718 685 случаев заражения коронавирусом, из них в США - почти 140 тысяч. Количество смертей от коронавируса в Штатах достигло 2436.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавируса в одном лишь в Нью-Йорке, пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% ежедневно.

В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились 25 медиков Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели
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