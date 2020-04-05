Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса еше в январе, - WP

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WP провела параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда президент проигнорировал сигналы

Разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января. Об этом РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что представители разведки в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы.

Однако, как пишет WP, потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено.

В газете отметили, что США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. WP проводит параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда "было много сигналов, но президент (Джордж Буш. - младший - ред.) к ним не прислушался, пока враг не ударил".

В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на коронавирус, что озволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры.

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек.

По словам президента США Дональда Трампа, в США в течение следующих двух недель следует ожидать большого числа смертей от коронавируса. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, число заразившихся COVID-19 в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю.