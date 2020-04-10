ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що не знав про загрозу коронавірусу минулої осені

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 12:14
Трамп заявив, що не знав про загрозу коронавірусу минулої осені
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Американський президент назвав оприлюднену інформацію фейком

Президент США Дональд Трамп назвав неправдивою інформацію журналістів про те, що американська розвідка попереджала його в листопаді 2019 року про загрозу спалаху коронавірусу в китайському Ухані. Про це Трамп заявив у Twitter.

На днях телекомпанія ABC з посиланням на джерела в спецслужбах заявила, що Трамп був попереджений про наслідки глобального спалаху коронавірусу ще минулої осені.

"Це брехливі новини ABC. Вони знали, що були неправі, коли публікували цю неправдиву історію!" - написав Трамп.Трамп заявив, що не знав про загрозу коронавірусу минулої осені

Відзначимо, що майже аналогічну інформацію кілька днів тому оприлюднив The Washington Post, за винятком дати попередження. Так, за даними видання, розвідка США вперше попередила Трампа про спалах коронавірусу 3 січня. При цьому відзначалася вся серйозність ситуації і можливі смертельні наслідки спалаху.

На даний момент в Штатах зафіксовано більше 466 тис. випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 16,7 тис. американців.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп вважає "хорошим результатом" кількість смертей від COVID-19 у США на рівні від 100 до 200 тисяч осіб.

У Німеччині четвертий день зростає кількість інфікованих коронавірусом У США почали клінічні випробування препарату від коронавірусу
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся