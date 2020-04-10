Трамп заявив, що не знав про загрозу коронавірусу минулої осені

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Американський президент назвав оприлюднену інформацію фейком

Президент США Дональд Трамп назвав неправдивою інформацію журналістів про те, що американська розвідка попереджала його в листопаді 2019 року про загрозу спалаху коронавірусу в китайському Ухані. Про це Трамп заявив у Twitter.

На днях телекомпанія ABC з посиланням на джерела в спецслужбах заявила, що Трамп був попереджений про наслідки глобального спалаху коронавірусу ще минулої осені.

"Це брехливі новини ABC. Вони знали, що були неправі, коли публікували цю неправдиву історію!" - написав Трамп.

Відзначимо, що майже аналогічну інформацію кілька днів тому оприлюднив The Washington Post, за винятком дати попередження. Так, за даними видання, розвідка США вперше попередила Трампа про спалах коронавірусу 3 січня. При цьому відзначалася вся серйозність ситуації і можливі смертельні наслідки спалаху.

На даний момент в Штатах зафіксовано більше 466 тис. випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 16,7 тис. американців.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп вважає "хорошим результатом" кількість смертей від COVID-19 у США на рівні від 100 до 200 тисяч осіб.