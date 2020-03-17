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Спалах коронавіруса в США закінчиться в липні-серпні, - Трамп

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 09:38
Спалах коронавіруса в США закінчиться в липні-серпні, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трамп американська економіка може рухатися в бік рецесії через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що спалах захворювання коронавірусом в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати і довше. Про це повідомляє CNN.

Трамп відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, дав відповідь на те, як довго триватиме в країні спалах захворювання.

"Люди говорять про липні, серпні, щось на зразок цього. Може бути і довше", - сказав президент.

Також він додав, що це можливо, якщо влада буде справлятися зі своєю роботою і знизять рівень смертності в країні.

Глава держави також сказав, що американська економіка може рухатися в бік рецесії через коронавірус, але як тільки пандемії не стане, люди побачать неймовірний ріст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Крім того, 6 березня Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я.

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