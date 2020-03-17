В США суд отказал перенести проведение выборов в штате Огайо из-за коронавируса

Иллюстративное фото (из открытых джрел)

Суд считает, что проведение выборов в июне не снижает риск заражения коронавирусом

В штате Огайо (США) суд отказал перенести первичные выборы на его территории со вторника на 2 июня по просьбе губернатора Майкла Девайна из-за коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Девайн обратился в суд за разрешением отложить праймериз из-за распространения коронавируса, поскольку не может принимать такое решение самостоятельно, но получил отказ. Суд считает, что проведение выборов в июне не снижает риск заражения для жителей штата, а скорость распространения вируса, возможно, начнет снижаться только через несколько месяцев.

По предварительным данным, во вторник должны пройти первичные выборы в Огайо и еще в четырех штатах, для выдвижения делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий.

Однако, проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон, получив около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%. Праймериз в этом штате состоялись 10 марта.