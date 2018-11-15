Трамп заявил о сговоре Демократической партии с РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявил о предвзятости Facebook, Google и Twitter в пользу демократов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о сговоре американской Демократической партии и России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

Так, Трамп озадачен тем, почему Федеральное бюро расследование не изъяло сервер у Национального комитета Демократической партии, который подал в суд на Россию по делу о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

"Единственный сговор - у Демократической партии с Россией и многими другими. Почему ФБР не изъяло сервер у Национального комитета Демократической партии (DNC, - Democratic National Committee)?.. Вы только посмотрите, как предвзятые Facebook, Google и Twitter выступают за демократов. Это настоящий сговор!" - написал глава США.

Напомним, Трамп назвал расследование по факту вероятного вмешательства России в президентские выборы в Штатах в 2016 году "грандиозной охотой на ведьм". Он заявил, что в ходе расследования не были найдены доказательства его сговора с РФ.

РБК-Украина также сообщало, что Министерство юстиции России и посол РФ в США Анатолий Антонов заявили об отказе участвовать в судебном разбирательстве по иску Нацкомитета Демократической партии США о вмешательстве Кремля в выборы.

Добавим также, в октябре комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера анонсировала, что после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года предоставит основные выводы по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.