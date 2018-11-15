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Трамп назвал "грандиозной охотой на ведьм" расследование о вмешательстве РФ в выборы США

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:45
Трамп назвал "грандиозной охотой на ведьм" расследование о вмешательстве РФ в выборы США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Глава США отметил, что в ходе расследования не были найдены доказательства его сговора с РФ

Глава США Дональд Трамп назвал расследование по факту вероятного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году "грандиозной охотой на ведьм". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп назвал &quot;грандиозной охотой на ведьм&quot; расследование о вмешательстве РФ в выборы США

По словам президента США, в ходе расследования не были найдены доказательства его сговора с РФ.

"Внутренняя часть исследования Мюллера - полный беспорядок. Они не нашли никакого сговора... Они кричат и кричат на людей, угрожая им, чтобы получить ответы, которые они хотят. Это позор для нашей нации, и им все равно, сколько жизней они сломали. Это злые люди, в том числе очень противоречивый Боб Мюллер, который работал на Обаму 8 лет… Грандиозная охота на ведьм, какую еще не видела американская история", - подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп ранее заявил, что 46% граждан США не одобряют расследование, которое проводит комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в американские выборы.

Как писало РБК-Украина, комиссия Мюллера анонсировала, что после промежуточных выборов в Конгресс предоставит основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в американские выборы. При этом Трамп заверял, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Мюллера.

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