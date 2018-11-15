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Трамп заявив про змову Демократичної партії з РФ

Новини » Політика    15.11.2018 - 18:01
Трамп заявив про змову Демократичної партії з РФ
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявив про упередженість Facebook, Google і Twitter на користь демократів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про змову американської Демократичної партії та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

Так, Трамп спантеличений тим, чому Федеральне бюро розслідування не вилучило сервер у Національного комітету Демократичної партії, який подав до суду на Росію у справі про можливе втручання РФ у вибори президента США в 2016 році.

Трамп заявив про змову Демократичної партії з РФ

"Єдина змова - у Демократичної партії з Росією і багатьма іншими. Чому ФБР не вилучило сервер у Національного комітету Демократичної партії (DNC, - Democratic National Committee)? .. Ви тільки подивіться, як упереджені Facebook, Google і Twitter виступають за демократів. Це справжня змова!"- написав глава США.

Нагадаємо, Трамп назвав розслідування за фактом можливого втручання Росії у президентські вибори в Штатах у 2016 році "грандіозним полюванням на відьом". Він заявив, що в ході розслідування не були знайдені докази його змови з РФ.

РБК-Україна також повідомляло, що Міністерство юстиції Росії і посол РФ в США Анатолій Антонов заявили про відмову брати участь у судовому розгляді за позовом Нацкомітету Демократичної партії США про втручання Кремля у вибори.

Додамо також, в жовтні комісія спецпрокурора Роберта Мюллера анонсувала, що після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 року надасть основні висновки у справі про втручання РФ у президентські вибори 2016 року.

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