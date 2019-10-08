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Трамп заявил о разработке США нового вида вооружения

Новости » Политика    08.10.2019 - 09:55
Трамп заявил о разработке США нового вида вооружения
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил о разработке США нового вида подводной лодки

США разрабатывают новые вооружения, включая подводные лодки новейшего образца. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент добавил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения.

"У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то (из них) мы демонстрируем, какие-то нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить", - заявил он.

Напомним, несколько дней назад военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

РБК-Украина писало, что в прошлом году Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут расширять свой ядерный арсенал, пока другие страны "не придут в чувство".

Отметим, Министерство иностранных дел России заявляло, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны. В РФ заявили, что риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт".

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