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Трамп заявив про розробку США нового виду озброєння

Новини » Політика    08.10.2019 - 09:55
Трамп заявив про розробку США нового виду озброєння
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив про розробку США нового виду підводного човна

США розробляють нове озброєння, включаючи підводні човни новітнього зразка. Про це журналістам заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент додав, що США розвивають і оновлюють своє ядерне озброєння.

"У нас є озброєння, яке ніхто навіть уявити собі не може. Якесь (з нього) ми демонструємо, якесь ні... Ми створюємо підводні човни, про яких ніхто не міг навіть подумати", - заявив він.

Нагадаємо, кілька днів тому військово-морські сили США провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM (Naval Strike Missile) недалеко від острова Гуам у Тихому океані.

РБК-Україна писало, що в минулому році Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки будуть розширювати свій ядерний арсенал, поки інші країни "не прийдуть до тями".

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Росії заявляло, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується, через що є ризик виникнення ядерної війни. У РФ заявили, що ризик ядерної війни залишається "навіть в ситуації відсутності у сторін наміру розв'язувати ядерний конфлікт".

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Новини України Збройні сили УкраїниСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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