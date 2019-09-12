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В МИД России заявили о риске ядерной войны

Новости » Политика    12.09.2019 - 14:12
В МИД России заявили о риске ядерной войны
Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (flickr.com)

В России заявляют, что действия Запада "становятся более агрессивными"

Министерство иностранных дел России считает, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Он также отметит, что в последнее время действия западных коллег России "становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными".

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - отметил Рябков.

Напомним, ранее сообщалось, что США отложили производство термоядерных бомб из-за проблем с запчастями. Речь идет о бомбах B61 12-й модификации, которую можно будет устанавливать на истребители пятого поколения F-35.

Отметим, в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны. Кроме того, в Пентагоне считают, что Москва раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

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