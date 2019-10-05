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США провели испытания новой ракеты в Тихом океане

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 02:56
США провели испытания новой ракеты в Тихом океане
Фото: запуск NSM (скриншот видео)

Новое вооружение разработано с применением технологии малозаметности

Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщил CNN.

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики (КНР).

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Отмечается, что дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработано с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Напомним,

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