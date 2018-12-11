Трамп заявил об очень продуктивных торговых переговорах с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Президент США анонсировал важные новости по переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского главы.

Президент Штатов анонсировал важные новости по переговорам.

"Очень продуктивные разговоры продолжаются с Китаем! Следите за важными объявлениями!" - отметил Трамп.

Напомним, ранее президент США подчеркивал, что торговые переговоры США и Китая проходят удачно.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.

Отметим, лидеры США и КНР Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10 до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

При этом Китай, по словам американского лидера, в ходе торговых переговоров согласился снизить пошлины на автомобили, которые импортируют из США.

Добавим, 4 декабря Трамп объявил о начале американо-китайских торговых переговоров.