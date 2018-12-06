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В Китае назвали целью переговоров с США отмену всех пошлин

Новости » Политика    06.12.2018 - 13:59
В Китае назвали целью переговоров с США отмену всех пошлин
Фото: переговоры США и Китай (twitter.com/bot_political)

В КНР считают, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла успешно

Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ведомстве заявили, что недавняя встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла успешно.

Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, на полях саммита G20 договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января 2019 года. Трамп и Си заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10 до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

Главный экономист Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что встреча двух лидеров длилась около 2,5 часов и добавила, что переговоры шли "очень хорошо", но не рассказал никаких деталей. После переговоров президент США сразу отправился в Вашингтон.

Китай и США также договорились продолжить переговоры, касающиеся сельского хозяйства, энергетики, услуг и других отраслей экономики. В частности, Китай твердо убежден в достижении соглашения о торговле с США в течение 90 дней.

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