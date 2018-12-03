Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

На сегодня тариф на импорт американских авто в Китай составляет 40%

Китай в ходе торговых переговоров согласился снизить пошлины на автомобили, которые импортируют из США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в Twitter.

По словам Трампа, Китай согласился снизить импортные пошлины на американские автомобили. Он также отметил, что на сегодня тариф составляет 40%.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января. В частности, на полях саммита G20 в Аргентине лидеры обеих стран согласились не вводить дополнительные тарифы.

Отметим, в результате замедления роста экономики Китая на фоне торговой войны с США Пекин решил активизировать содействие занятости населения. В последние месяцы власти сделали шаги для стимулирования банковского кредитования, сокращения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру. В перечне новых мер указано приоритетное внимание поддержке малых и частных фирм для создания большего количества рабочих мест, а также кредитные гарантии для стартапов.