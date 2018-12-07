Трамп заявил об удачных торговых переговорах с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Отметим, что о начале переговоров президент США объявил 4 декабря

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявили, что торговые переговоры США и Китая проходят удачно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Отметим, что ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу, в ходе которой достигли договоренности обоюдно не повышать тарифы на импорт.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - отметил президент США.

Напомним, ранее Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10 до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

При этом Китай, по словам Трампа, в ходе торговых переговоров согласился снизить пошлины на автомобили, которые импортируют из США. Так, на сегодня тариф составляет 40%.

Добавим, 4 декабря Трамп объявил о начале американо-китайских торговых переговоров.