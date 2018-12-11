Трамп заявив про дуже продуктивні торгівельні переговори з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Президент США анонсував важливі новини по переговорам

Президент США Дональд Трамп заявив про дуже продуктивні торгівельні переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського глави.

Президент Штатів анонсував важливі новини по переговорам.

"Дуже продуктивні розмови тривають з Китаєм! Слідкуйте за важливими оголошеннями!" - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США підкреслював, що торгові переговори США і Китаю проходять вдало.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торгових переговорів є скасування усіх мит.

Відзначимо, лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

При цьому Китай, за словами американського лідера, в ході торгових переговорів погодився знизити мита на автомобілі, які імпортують з США.

Додамо, 4 грудня Трамп оголосив про початок американо-китайських торгових переговорів.