Трамп заявил, что проблемой экономики США является деятельность Федрезерва

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовой рынок

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблемой американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

По его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовой рынок.

"У них нет чувства рынка, они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже приостановку работы правительства США из-за демократов. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что нет чутья - он не может загнать мяч в лунку!" - заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес, заявила, что она не знает о возможном намерении президента США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы.

Напомним, Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США. Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.

Напомним, что что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку министра обороны США Джима Меттиса, заявив, что он сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своей отставке.