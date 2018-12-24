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Трамп заявив, що проблемою економіки США є діяльність Федрезерву

Новини » Політика    24.12.2018 - 21:36
Трамп заявив, що проблемою економіки США є діяльність Федрезерву
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, керівники ФРС "не відчувають" фондовий ринок

Президент США Дональд Трамп заявив, що проблемою американської економіки є діяльність Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

За його словами, керівники ФРС "не відчувають" фондовий ринок.

"У них немає почуття ринку, вони не розуміють торговельні війни або сильний долар, або навіть припинення роботи уряду США через демократів. ФРС схожа на сильного гравця в гольф, який не може набрати очки, тому що немає чуття - він не може загнати м'яч в лунку!" - заявив він.

Трамп заявив, що проблемою економіки США є діяльність ФедрезервуРаніше повідомлялося, що Трамп обговорював можливість звільнення голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Прес-секретар Білого дому Сара Сандрес, заявила, що вона не знає про можливий намір президента США Дональда Трампа звільнити главу Федеральної резервної системи.

Нагадаємо, Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США. Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Нагадаємо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттіса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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